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Зеленский заявил о «постоянно сложной» обстановке под Артемовском
Ситуация на артемовском направлении остается постоянно сложной. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Президент Украины Владимир Зеленский.
«Конечно, постоянно остаюсь на связи с командованием <...> На бахмутском (украинское название Артемовска – прим. Т-и) направлении ситуация становится постоянно сложной», — поделился он.
Ранее стало известно, что передовые отряды ЧВК «Вагнер» ведут бои почти в самом центре Артемовска. Также один из командиров подразделений заявил, что до центра города российским отрядам остается менее двух километров.
Позднее появились сообщения, что «Вагнер» полностью взял под контроль микрорайон Ступки в Артемовске.
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