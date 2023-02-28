Зеленский заявил о «постоянно сложной» обстановке под Артемовском

Ситуация на артемовском направлении остается постоянно сложной. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Президент Украины Владимир Зеленский.

«Конечно, постоянно остаюсь на связи с командованием <...> На бахмутском (украинское название Артемовска – прим. Т-и) направлении ситуация становится постоянно сложной», — поделился он.

Ранее стало известно, что передовые отряды ЧВК «Вагнер» ведут бои почти в самом центре Артемовска. Также один из командиров подразделений заявил, что до центра города российским отрядам остается менее двух километров.

Позднее появились сообщения, что «Вагнер» полностью взял под контроль микрорайон Ступки в Артемовске.