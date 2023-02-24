Под контроль российских военных из «Вагнера» перешло село Берховка в районе Артемовска

Бойцы частной военной компании «Вагнер» взяли под свой контроль село Берховка в Донецкой народной республике. Об этом заявил основатель ЧВК Евгений Пригожин. Село практически примыкает к окраинам Артемовска.

«Берховка полностью взята под наш контроль. Подразделения ЧВК "Вагнер" полностью контролируют Берховку», – приводит комментарий Пригожина его пресс-служба.

Село Берховка находится в Бахмутской городской общине Бахмутского района (Бахмут – украинское название города Аретмовск). Как сообщает телеграм-канал «Рыбарь», бои за Берховку шли последние несколько дней, 22 февраля «вагнеровцы» выдавили формирования ВСУ на западную окраину.

Военные эксперты поясняют, что освобождение Берховки позволяет полностью перекрыть снабжение украинской группировки в Артемовске через автомобильные дороги, проходящие в селе и поблизости, и дает возможность увеличить натиск на близлежащие Дубово-Василевку и Ягодное.