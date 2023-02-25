Пригожин: Бойцы «Вагнера» взяли поселок Ягодное под Артемовском

Сегодня «Группе Вагнера» удалось освободить поселок Ягодное. Населенный пункт находится к северу от Артемовска, рассказал журналистам основатель ЧВК Евгений Пригожин.

«В 19 часов 25 февраля штурмовые подразделения ЧВК „Вагнер“ полностью овладели населенным пунктом Ягодное на севере Бахмута (украинское название Артемовска — прим. Т-и)», — заявил он журналистам.

Ранее командир одного из взводов ЧВК рассказал, что российским подразделениям осталось преодолеть менее двух километров до центра Артемовска.