Магдеев о выделенных миллиардах на «Наш двор»: «Давайте говорить об этом не так тихо»

В 2025 году по программе «Наш двор» в Набережных Челнах благоустроили 79 территорий, в 2026-м обновят еще 68. А в зимнем сезоне «Курше» планируется отразить два больших юбилея – 400-летие Автограда и 50-летие со дня выпуска первого «КАМАЗа». Какие наставления и рекомендации на утренней планерке давал мэр Наиль Магдеев – в материале «Татар-информа».





Фото: nabchelny.ru

Большинство дворов в Челнах имеют возраст от 40 лет

Начальник управления городского хозяйства и жизнеобеспечения населения мэрии Набережных Челнов Руслан Вильданов сообщил, что в 2026 году в программу «Наш двор» включены 68 дворовых территорий Автограда.

Согласно плану, в Комсомольском районе обновят 34 двора, включая комплексные территории 4А, 14, 19, а также участок 21, 22 – Замекелесье. В Центральном районе проведут работы в 30 дворах кварталов 35, 36, 37, 38 и 60. В Автозаводском районе благоустройство пройдет в четырех дворах микрорайонов 21 и 65.

Вильданов напомнил, что программа «Наш двор» была запущена в 2019 году по инициативе Раиса Татарстана Рустама Минниханова и стала одной из самых востребованных среди жителей. Массовая застройка многоквартирных домов в Челнах пришлась на 1970-е годы, поэтому к началу реализации программы большинство дворов имели возраст от 40 лет и требовали комплексного обновления.

За шесть лет в городе благоустроили 572 двора на сумму 10,2 млрд рублей. Отремонтировано 2,6 млн кв. метров дорог и тротуаров, заменены сети наружного освещения, установлено детское, спортивное и уличное оборудование. Работы контролировали республиканские ГКУ «Главтатдортранс» и «Главинвестстрой».

«Не стесняйтесь говорить о хорошем»

На сегодняшний день в Набережных Челнах благоустроено 80% дворов, требовавших ремонта.

«Беспрецедентные средства направлены на дворы, с которых утром начинается жизнь и вечером после того, как люди вернулись домой, завершается. Большое человеческое спасибо руководству республики за эту программу», – прокомментировал мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев.

Градоначальник подчеркнул значимость открытого обсуждения финансовой поддержки города.

«Не стесняйтесь говорить. О хорошем редко говорим, к сожалению. Это хорошее дело, инициатором которого является Рустам Нургалиевич Минниханов. Почаще нужно вспоминать хорошие вещи. Давайте говорить об этом не так тихо, скромно, скороговоркой. 10 млрд 243 млн рублей выделено городу Набережные Челны. В этих экономических условиях находить такие средства для того, чтобы приводить дворы в порядок, – нужно иметь сильную политическую волю и думать о людях. Руководство республики этим вопросом предметно занимается», – заявил Магдеев.

Руслан Вильданов сообщил, что в 2026 году в программу «Наш двор» включены 68 дворовых территорий Автограда Фото: nabchelny.ru

«Дом начинается со двора»

Подводя итоги летнего сезона, Руслан Вильданов доложил, что в 2025 году в Челнах модернизировали 79 дворов на сумму 2,3 млрд рублей: 35 – в Комсомольском районе, по 22 – в Центральном и Автозаводском. Это позволило улучшить условия для жизни для более 78 тыс. горожан.

Перед началом ремонта проекты благоустройства проходили обязательные обсуждения с жителями. Во встречах участвовали представители программы «Наш двор», районные администрации, архитекторы и управляющие компании.

После согласования планов в каждом дворе размещались паспорта объектов с утвержденными схемами. Для замечаний и предложений работали каналы обратной связи, включая портал dvor.tatar, соцсети и горячую линию. Всего в этом году поступило 1102 обращения, по каждому был дан ответ.

В рамках проекта «Вдохнуть жизнь в благоустроенные дворы» в этом году силами «Предприятия автомобильных дорог» была оформлена трансформаторная подстанция во дворах домов 7-го комплекса поселка ГЭС. В 2024 году аналогичные работы были проведены у подстанций во дворах домов 13/01 и 43/17. Эта инициатива получила полное одобрение жителей.

После согласования планов в каждом дворе размещались паспорта объектов с утвержденными схемами Фото: nabchelny.ru

«Дом начинается со двора. Наша задача – сделать его уютным и комфортным, содержать в чистоте и порядке. При этом мы ожидаем от населения бережного отношения к этим территориям», – сказал докладчик.

«Зачастую обращаются ко мне. Приглашают быть в роли арбитра»

Вильданов отдельно отметил, что озеленение не входит в состав программы. Засев газонов и компенсационные посадки выполняют управляющие компании. К осени 2025 года газоны были засеяны во всех 79 дворах, а также проведены посадки деревьев и кустарников.

Работа программы в 2026 году, как и ранее, будет строиться на прямом взаимодействии с жителями. В течение года пройдут встречи по обсуждению предварительных схем благоустройства, чтобы жители могли внести предложения и согласовать итоговые планы развития своих дворов.

Работа программы в 2026 году, как и ранее, будет строиться на прямом взаимодействии с жителями Фото: nabchelny.ru

«При проектировании благоустройства каждого двора будут учтены пожелания жителей многоквартирных домов, будет производиться сбор предложений, согласование планов-схем. Программа «Наш двор» поистине беспрецедентная и улучшает качество жизни людей, стимулирует в наших детях любовь к прогулкам и спорту», – отметил Руслан Вильданов.

Мэр Челнов Наиль Магдеев прокомментировал, что соседям необходимо уметь договариваться, проявлять активность в обустройстве своего двора.

«Зачастую обращаются ко мне. Приглашают быть в роли арбитра. Но жители должны сами договариваться, как будет обустроен двор. Как жители решат, так тому и быть», – заметил градоначальник.

«Не всегда в семье даже в разных ситуациях приходят к общему знаменателю, а здесь тысячи людей, нужно найти согласие с тем, чтобы где-то расширить проезд, сделать дополнительную парковку, детскую площадку, место для отдыха пожилых людей. Любой проект проходит публичные обсуждения жителями, и главам муниципальных районов необходимо и дальше находить согласия. Где-то дворы меньше, где-то больше, есть регламентированные сроки, поэтому в установленные сроки нужно провести собрание, обсуждения. Многие дворы благоухают от зеленых насаждений, это работа управляющих компаний, которые находят активных жителей, вкладывают душу и сердце, чтобы было приятно находиться. Нужно самим проявлять инициативу, сделать всё, чтобы во дворах было уютно жить», – сказал мэр.

«Программа «Наш двор» поистине беспрецедентная и улучшает качество жизни людей, стимулирует в наших детях любовь к прогулкам и спорту» Фото: nabchelny.ru

«Зимний период открывает уникальные возможности для проведения мероприятий»

В Набережных Челнах продолжается реализация продолжения программы «Наш двор» – конкурса «Курше», теперь в зимнем формате. Как напомнил Руслан Вильданов, республиканское руководство приняло решение провести зимний вариант «Күрше», который даст возможность жителям и организациям проявить инициативу и получить финансовую поддержку на реализацию проектов.

«Зимний период открывает уникальные возможности для проведения мероприятий: от народных гуляний, зимних спортивных состязаний и конкурсов снежных фигур до тематических праздников и чаепитий в теплых помещениях. Особенно ценно, что теперь в конкурсе могут участвовать муниципальные учреждения, привнося свой профессиональный опыт и материально-техническую базу», – отметил Вильданов.

Мэр Челнов Наиль Магдеев подчеркнул, что конкурс и благоустройство общественных пространств становятся частью городской культуры и социального взаимодействия жителей.

«Наши общественные организации и инициативные жители активно участвуют в проведении значимых мероприятий. В этом году проект „Пятачки“ вновь ожил в микрорайонах», – рассказал он.

По словам мэра, эти места изначально создавались еще во времена строительства КАМАЗа: в микрорайонах не было ни культурных, ни спортивных объектов, и жители сами организовывали досуг во дворах. «Пятачки» становились местом встреч после трудового дня, общения соседей, летних игр детей и отдыха взрослых.

Наиль Магдеев порекомендовал придать мероприятиям тематическое оформление, отражающее 400-летие Набережных Челнов и 50-летие выпуска первого грузового автомобиля КАМАЗ Фото: nabchelny.ru

«Наши жители инициативные и готовы внести личный вклад в проведение событий»

В летнем сезоне «Курше» проходили кинопоказы под открытым небом, спортивные активности, творческие выступления, мероприятия для детей, взрослых и людей старшего поколения.

«Более 500 событийных проектов прошло в республике, из них 109 – в Набережных Челнах. Посчитайте в процентах – это 4-я часть. Это показывает, насколько наши жители инициативные и готовы внести личный вклад в благоустройство и проведение культурных событий», – отметил Магдеев. Девять инициатив челнинцев стали победителями.

В 2026 году, юбилейном для города, Наиль Магдеев порекомендовал придать мероприятиям тематическое оформление, отражающее 400-летие Набережных Челнов и 50-летие выпуска первого грузового автомобиля КАМАЗ.

Особое внимание он посоветовал уделить новогоднему оформлению и смысловому наполнению событий. «Поэтому просьба воспользоваться такой возможностью, которую дает нам руководство республики», – отметил градоначальник.

В Набережных Челнах продолжается реализация продолжения программы «Наш двор» – конкурса «Курше», теперь в зимнем формате Фото: © «Татар-информ»

Участниками зимнего конкурса «Күрше» могут стать физические и юридические лица, а также государственные и муниципальные учреждения. Прием конкурсных работ продолжается до 28 ноября 2025 года, а результаты народного голосования станут известны 8 декабря. Реализовать проекты необходимо до 28 февраля 2026 года, отчетный этап пройдет с 1 марта по 10 апреля.

Размер финансовой поддержки зависит от статуса участников: самозанятые могут получить до 500 тыс. рублей, юридические лица – до 900 тыс., а государственные и муниципальные учреждения – до 1 млн рублей.