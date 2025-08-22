«Наша республика является жемчужиной!»: в Челнах подвели итоги программы «Наш двор»

В Набережных Челнах накануне состоялись фестивали добрососедства «Наш двор». Праздничные программы прошли на площади Азатлык и в Парке Победы, собрав горожан, гостей и активистов. Жители делились впечатлениями от изменений, которые принесла республиканская программа «Наш двор», и рассказывали, как она повлияла на качество городской жизни за последние пять лет.

На главной сцене Парка Победы выступили секретарь Набережночелнинского местного отделения партии «Единая Россия» Наиль Магдеев, депутат Госсовета РТ Ильдар Шамилов и военный корреспондент телеканала «Новый век», член Штаба общественной поддержки Зуфар Давлетшин.

Наиль Магдеев подчеркнул, что преобразования в Челнах стали возможны благодаря совместной работе с республикой.

«Совместными усилиями в городе преображались дворы, строились социально значимые объекты, ремонтировались и появлялись новые дороги. Впереди еще много работы», – сказал спикер.

Он отметил, что Челны – город особенный, где в мире и согласии живут представители более 80 национальностей. «Вы, жители автограда, трудолюбивые и добросовестные. Я хочу сказать слова благодарности, огромное человеческое спасибо поколению победителей на трудовом фронте, нашим первостроителям!» – отметил Магдеев.

Зуфар Давлетшин, обращаясь к гостям фестиваля, отметил уникальность программы.

«Люди просто радуются. И с радостью на это смотришь, на самом деле. Вот эта программа «Наш двор», все эти общественные пространства – в других регионах, сколько ездим, я такого нигде не видел», – сказал военкор.

За пять лет программа «Наш двор» преобразила 165 дворов в Автозаводском районе. В этом году работы идут сразу на 22 дворовых территориях – в 23-м, 25-м и 51-м микрорайонах. Здесь расширяют и ремонтируют дороги и тротуары, обустраивают парковки, обновляют уличное освещение, асфальтируют площадки для контейнеров ТКО. На территориях устанавливают детские и спортивные комплексы, высаживают деревья и кустарники.

Праздничный день завершился церемонией награждения Благодарственными письмами Рустама Минниханова жителей многоквартирных домов, активно участвовавших в реализации программы «Наш двор».

Вечером гостей ждали выступления Набережночелнинского государственного татарского драматического театра им. Аяза Гилязова и певца Радика Шарафиева.

«Мне было очень приятно выступить. Народ танцевал, пел мои песни, хотя я исполнял их в Челнах впервые», – признался артист.

Жители делились впечатлениями. «Нам такие праздники нравятся. Поднимают настроение, люди здесь сплачиваются, находят новые знакомства», – отметили горожане.

«Пришел с внучкой. Все хорошо. У вас праздник, концерт очень хороший», – добавил другой участник фестиваля.

На площади Азатлык фестиваль собрал не меньше зрителей. Здесь выступили депутат Госдумы РФ Альфия Когогина, представитель республиканского актива Александр Тыгин и депутат Госсовета РТ, член Штаба общественной поддержки Данис Зарипов, секретарь партии «Единая Россия» Наиль Магдеев.

Александр Тыгин, уроженец Челнов, признался, что для него этот праздник особенно личный.

«Я сейчас был на кровле дома 7/13, смотрел, как заканчивается ремонт, заходил в свою родную школу №35. Благодарим за решения, которые принимал Рустам Нургалиевич пять лет назад, давая старт программе «Наш двор». То, что мы видим в Челнах, ни в каких дополнительных словах не нуждается», – сказал он.

Альфия Когогина выступила с эмоциональным обращением.

«Наша республика является жемчужиной! Несмотря на трудности и сотни санкций, республика не только не стоит на месте, но и продолжает реализацию всех социально значимых программ», – подчеркнула парламентарий.

Данис Зарипов отметил особую атмосферу праздника. «Это сплочение жителей, сплочение семей, и посмотрите, какая атмосфера. Определенная программа здесь проходит, и дети между собой играют», – сказал он.

В Центральном районе Набережных Челнов в этом году в рамках программы «Наш двор» благоустраивают 22 дворовых территории, капитальный ремонт проводится в 52 многоквартирных домах. Выполнен капитальный ремонт гимназии №54, школы №88 для детей с ограниченными возможностями здоровья, общежития политехнического колледжа, детской школы искусств, Набережно-Челнинской инфекционной больницы и молодежного клуба «Виктория». Завершен ремонт пищеблоков в двух средних общеобразовательных учреждений № 25 и № 60.

Новое помещение появилось у Театра кукол, и построена православная гимназия на территории прихода Святого Великомученика Георгия Победоносца. Формируется комфортная городская среда в парках Прибрежный, Гренада, на набережной имени Фикрята Табеева.

После официальной части праздник продолжился концертом театра им. Аяза Гилязова и этно-экспериментального проекта ABIEM Project в рамках программы «Лето в Татарстане».

Рядом с площадками работали палатки «Единой России», где раздавали материалы в поддержку кандидата на должность Раиса РТ Рустама Минниханова.

Программа «Наш двор» стартовала в 2020 году по поручению Президента Татарстана Рустама Минниханова (с 2023 года – Раис РТ) после того, как идея была предложена партией «Единая Россия». Аналогов по масштабам и вовлеченности населения у этой программы нет. На сегодняшний день благоустроено 5174 двора, охвачено около 1,5 млн татарстанцев, в том числе более 300 тыс. детей.

В Набережных Челнах капитально отремонтированы 493 придомовые территории. В этом году преобразятся еще 79 дворов.

В Татарстане в единый день голосования, 14 сентября, пройдут выборы Раиса РТ, более 7,5 тыс. муниципальных депутатов и дополнительные выборы депутата Госсовета РТ по Мелекесскому одномандатному избирательному округу №18. ЦИК РТ зарегистрировал кандидатами на выборах Раиса Татарстана Рустама Минниханова («Единая Россия»), Виталия Смирнова («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), Руслана Юсупова (ЛДПР) и Хафиза Миргалимова (КПРФ).