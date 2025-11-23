Первое мероприятие зимнего сезона фестиваля «Курше» состоялось в Казани

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В казанском парке «Крылья Советов» прошел музыкальный концерт в рамках зимнего фестиваля «Күрше».

Для горожан выступили Malsi Music & Ilgiz, а также солист группы «Братья Грим» Константин Бурдаев.

На площадке работала детская интерактивная зона, фотозона и фудкорты.

Руководитель Дирекции парков и скверов Казани Айгуль Латыпова отметила, что жители города и Татарстана очень активны, а у самой Дирекции есть сильное желание устроить насыщенную новогоднюю программу.

«У нас есть желание сделать новогоднюю зимнюю программу еще более насыщенной, чем она бывает. Ежегодно мы проводим более 100 мероприятий. Благодаря этому проекту, надеемся, что проведем еще больше мероприятий. Поэтому для нас, как для Дирекции, это очень классная возможность разнообразить еще больше досуг жителей», – заявила Латыпова.

По словам руководителя Дирекции парков и скверов, во всех районах Казани пройдут такие же концерты и праздничные мероприятия. К Новому году все общественные пространства украсят и оформят в праздничном стиле.

Также Латыпова заявила, что зимний сезон фестиваля продлится до 20 января 2026 года.

«Планируем реализовать все до 20 января 2026 года, как раз в тот новогодний период, когда жители максимально свободны и расслаблены для того, чтобы посещать парки города и республики», – продолжила она.

Отметим, фестиваль «Күрше» вернулся 20 октября с зимним сезоном. «Күрше» – продолжение программы «Наш двор» и Программы развития общественных пространств РТ.