На зимний «Курше фест» подано более 250 заявок

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В парке «Крылья Советов» Авиастроительного района Казани прошло первое, тестовое мероприятие зимнего сезона «Курше феста». В этом сезоне у фестиваля новые участники – это муниципальные учреждения. Финансовая поддержка увеличена вдвое, до 40 млн рублей. Об этом рассказал Данил Данилов, куратор событийных программ Института развития городов РТ.

По словам спикера, главные отличия зимних фестивалей от летних – это увеличение бюджета и время проведения мероприятий.

«Бюджет конкурса увеличен в два раза. Если летом было 20 млн рублей, то сейчас у нас до 40 млн рублей поддержка. Сейчас могут участвовать муниципальные учреждения, и нужно будет проводить [мероприятия] в три календарных периода», – пояснил Данилов.

На сегодняшний день на конкурс подано более 250 заявок из разных районов Татарстана. В частности, в предстоящем зимнем сезоне планируются организовать саночные фестивали, дворовые квесты.

«В этом сезоне на конкурс чаще подаются юридические лица, чем самозанятые жители. Еще новое условие – привлекать партнеров, чтобы события были масштабнее. И важно учесть то, что у нас будет больше поводов выйти гулять зимой», – подчеркнул куратор событийных программ Института развития городов РТ.

Заявку на участие в зимнем конкурсе «Курше феста» можно подать до 28 ноября этого года на сайте куршефест.рф. Зимний сезон фестиваля завершится 28 февраля 2026 года.

Предыдущий сезон республиканского конкурса «Курше фест» прошел при поддержке Раиса РТ Рустама Минниханова и стал частью программы «Лето в Татарстане».