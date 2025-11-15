Приемка 663 из 677 территорий по программе «Наш двор» завершена в Татарстане

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В Татарстане завершена приемка 663 из 677 дворовых территорий, обновленных в текущем году по программе «Наш двор». Этот процесс в муниципалитетах практически завершен, рассказала директор фонда «Институт развития городов РТ» Наиля Зиннатуллина на традиционном совещании в Доме Правительства региона.

Провел совещание с подключением по видео-конференц-связи всех муниципалитетов Раис Татарстана Рустам Минниханов. В нем также принял участие Премьер-министр РТ Алексей Песошин, сообщает пресс-служба руководителя республики.

«В Казани осталось в 14 дворах 18 неисправленных замечаний – замечаний в работе, точнее», – отметила докладчица.

Девять замечаний по дорожным работам были устранены в четверг и пятницу, их осталось только принять. Еще девять замечаний касаются деятельности управляющих компаний. «Надеюсь, что до конца следующей недели вопрос <…> будет снят», – добавила она.

При этом глава Института развития городов РТ подчеркнула, что по объектам 2025 года еще не завершена сдача итоговой и исполнительной документации, а также информации об объеме выполненных работ.

На сегодняшний день сдано 100% документации по установке освещения и оборудования и 58% – по обновлению внутридворовых дорог, проинформировала она.

В столице Татарстана 82% документов не сдал «Казандорстрой». Основной причиной является поэтапное предоставление документации подрядными организациями, большая часть бумаг находится на экспертизе.

На обработке находится и 100% документов от альметьевского ГУАД (Городского управления автомобильных дорог) – из-за несвоевременного их предоставления.

В связи с завершением строительного сезона снижается количество обращений, связанных с реализацией программы, констатировала Зиннатуллина.

За последние две недели поступило 162 обращения от жителей шести районов. Они касаются сезона следующего, 2026 года – татарстанцы направляют предложения по предстоящим строительным работам, уточнила руководитель Института развития городов РТ.

В середине октября в Татарстане были завершены все намеченные на 2025 год работы в рамках программы «Наш двор», о чем сообщал «Татар-информ».