В Челнах наградили победителей конкурса дворовых инициатив «Күрше»

В Набережных Челнах подвели итоги первого республиканского конкурса «Күрше», который проводится по инициативе Раиса Татарстана Рустама Минниханова. Церемония вручения дипломов победителям прошла в ИТ-парке.

Город стал лидером по числу заявок – 109 проектов. «Челнинцы были самыми активными, и это очень порадовало. Было много интересных идей, выбрать победителей было непросто, но девять победителей мы выбрали», – отметила куратор программы «Наш двор» Арина Петрова.

В числе победителей – проект «Дворбол», предложенный ТОС «Просторы» и Федерацией волейбола. Инициатива предполагает проведение волейбольных турниров во дворах 63-го, 65-го и 69-го микрорайонов уже в июле-августе.

Председатель ТОС «Просторы» Резеда Тукранова рассказала, что планируемый охват – 500 человек, и команды уже собраны. Первая игра пройдет 30 июля во дворе 69/23.

Среди других победителей – театральные, спортивные и патриотические проекты, в том числе «Бабушкины сказки» Олега Лоншакова, «Фестиваль фитнеса во дворе» Рудольфа Миронова, «Дружба соседей – главное богатство Татарстана» Гульназ Нуретдиновой, проект газеты «Шәһри Чаллы» – «Пятачок», «СВОих не бросаем!» от центра «Навигатор успеха» и другие.

Всего на конкурс поступило 585 заявок, 63 проекта получили поддержку. До конца сентября в республике пройдут более 250 мероприятий. Конкурс проводит Институт развития городов РТ при поддержке Раиса Татарстана. Призовой фонд – 20 млн рублей.