Лукашенко обсудил с Путиным и Токаевым волнения в Казахстане

Президент Беларуси Александр Лукашенко по телефону обсудил с российским коллегой Владимиром Путиным и казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым охватившие Казахстан акции протеста. Об этом сообщает близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал «Пул Первого».

«Лукашенко провел телефонные разговоры с Владимиром Путиным и Касым-Жомартом Токаевым», — отмечается в сообщении канала.

При этом уточняется, что Президент Беларуси провел сначала с российским, а потом и с казахским лидером «консультации по ситуации в Казахстане».

«В постоянном контакте находятся лидеры всех стран ОДКБ», — резюмируют авторы канала. Вместе с тем власти Казахстана пока официально не просили задействовать механизмы помощи, предусмотренные Договором о коллективной безопасности.

В начале года жители Жанаозена и Актау на западе Казахстана вышли на несанкционированные митинги. Они протестовали против двукратного увеличения стоимости сжиженного газа. Власти пообещали снизить цену на газ, но протесты распространились по всей стране и превратились из экономических в политические.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку Кабинет министров и принял ряд иных мер. Несмотря на это, протестные акции продолжились, участились столкновения с правоохранителями.

Токаев возглавил Совет безопасности страны вместо первого руководителя государства Нурсултана Назарбаева и пообещал действовать «максимально жестко». Старая столица Казахстана Алма-Ата фактически перешла под контроль протестующих. Вечером сегодняшнего дня режим чрезвычайного положения ввели на всей территории страны.