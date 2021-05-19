Увеличение штрафов, поправки в ПДД: ГИБДД о том, как повысить безопасность на дорогах РТ

Свою речь главный Госавтоинспектор республики Ленар Габдурахманов начал с темы нарушений скоростного режима. Только за четыре месяца этого года татарстанцы получили более 1,4 млн штрафов за превышение скорости. По словам главы Госавтоинспекции, количество нарушителей с каждым годом продолжает расти.

«930 нарушителей получили штраф за превышение скорости повторно. Это несмотря на то, что сумма штрафа достигает пяти тысяч рублей», — высказался Габдурахманов.

Он привел в пример случаи, когда в населенных пунктах автомобилисты превышали скорость более чем на 100 км/ч. Например, в Казани камеры зафиксировали авто, движущееся со скоростью 174 км/ч при разрешенных 60 км/ч. По словам Габдурахманова, разгоняясь, водители в первую очередь подвергают опасности пешеходов.

«По данным ВОЗ, для взрослого пешехода, сбитого авто со скоростью 80 км/ч, вероятность смерти возрастает до 60%», — поделился глава Госавтоинспекции.

В этом году в Татарстане из-за превышения скорости произошло 138 ДТП, в которых погибли 13 человек. Габдурахманов вспомнил недавнюю смертельную аварию в Агрызском районе. Водитель Nissan на огромной скорости выехал на встречку и влетел в KIA. Четыре человека, среди которых двое детей, погибли на месте.

Обстановку на дорогах глава ГИБДД Татарстана назвал тяжелой и вновь высказался за снижение нештрафуемого порога превышения скорости до 10-20 км/ч в населенных пунктах. Кроме того, по словам Габдурахманова, особое внимание МВД по РТ и Министерство транспорта и дорожного хозяйства РТ будут обращать на ограничение скоростного режима в населенных пунктах.

«Однако ограничение скорости не должно стать избыточным. Мы не снижаем скоростной режим на тех участках дорог, где это не требуется. Такие меры мы не предпринимаем на дорогах, где были построены развязки и установлены светофоры. Кроме того, на этих участках должна отсутствовать аварийность», — объяснил Габдурахманов.

Дети в ДТП гибнут чаще, чем в 2020 году

Особое беспокойство глава ГИБДД выразил по поводу детской аварийности. По сравнению с прошлым годом заметно выросло число детей, погибших в авариях. Если за 2020 год в ДТП на дорогах республики погибли девять человек, то за пять месяцев этого года уже восемь. Одна из главных причин гибели детей, по словам Габдурахманова, то, что родители не соблюдают правила их перевозки.

«Я призываю татарстанцев со всей серьезностью отнестись к безопасности собственных детей. Штраф за нарушение правил при перевозке составляет 3 тысячи рублей – это цена одного детского автокресла. Я не думаю, что это случай, когда нужно экономить», — заявил главный Госавтоинспектор.

Габдурахманов вспомнил случай, когда челнинка посадила за руль своего маленького сына и сняла это на видео. Женщина была привлечена за это к административной и к уголовной ответственности. Такой же опасности, уверен глава ГИБДД, родители подвергают своих детей, сажая их непристегнутыми на переднее сиденье.

Еще одна проблема – ДТП, в которых виноваты маленькие пешеходы – они переходят дорогу в неположенных местах или решают проехать по переходу, не спешившись. Летом количество ДТП по вине юных пешеходов и велосипедистов заметно возрастает.

«В этом году по неосторожности детей произошло 23 аварии, в которых один ребенок погиб. По вине маленьких велосипедистов произошло 8 ДТП», — обеспокоенно заявил Габдурахманов.

Глава ГИБДД уверен, что ношение световозвращающих элементов на одежде позволить снизить количество ДТП с участием детей. Сейчас ведомство направило в Госсовет РТ предложение ввести ответственность за то, что дети не носят световозвращающие значки и брелоки.

«Каждый год мы раздаем первоклассникам световозвращающие значки. В этом году мы пошли дальше – дополнительно выдали им фонарики. Кроме этого, в школах у нас проводятся минутки безопасности, где детям рассказывают о правилах дорожного движения», — добавил заместитель министра образования и науки РТ Станислав Андреев.

Еще одна причина, по которой дети попадают в аварийные ситуации, — банальное незнание ПДД. Габдурахманов призвал родителей уделять изучению правил больше внимания и отдавать детей в отряды юных инспекторов дорожного движения.

Участникам движения ЮИД – дополнительные баллы при поступлении в вузы

Одним из важных моментов пресс-конференции стала новость о том, что участникам отрядов ЮИД при поступлении в вузы будут начислять дополнительные баллы. На данный момент эту инициативу ГИБДД поддержали три вуза Казани, среди которых КГЭУ и КГАСУ. В ближайшее время письмо с таким предложением отправится и в ведомственный вуз МВД.

По словам главы ГИБДД, рассматривается вопрос об увеличении платы педагогам за уроки, на которых будут изучать ПДД.

«Сейчас многие из них работают за идею. Они прекрасно понимают, что детей необходимо учить безопасному поведению на дорогах. Такие занятия позволят нам сократить количество аварий по неосторожности детей», – объяснил Габдурахманов.

Ситуация с техосмотрами автобусов остается напряженной

Летом многие дети отправляются в детские лагеря, на экскурсии и соревнования. Ленар Габдурахманов напомнил, что водители автобусов не имеют права перевозить детей, не подав перед этим уведомление в ГИБДД.

«Уведомление подается для того, чтобы убедиться в технической исправности автобуса. Для этого проводится его полный осмотр», — объяснил глава ГИБДД.

С марта в Татарстане начали действовать новые правила техосмотра автобусов — теперь он проводится только в присутствии сотрудника ГИБДД. Во время выездного заседания комиссии БДД в Агрызе Габдурахманов заявлял, что многие водители продолжают перевозить пассажиров несмотря на то, что техосмотр они не прошли. На тот момент тех, кто не смог пройти ТО, было 65. По словам главы Госавтоинспекции, по всем фактам прокуратура провела проверки, по их результатам будут приняты меры.

«Эта цифра по автобусам у нас снизилась, это и после комиссии в том числе. 22 из 65 автобусов техосмотр прошли. Мы обсуждаем эту тему каждый день и держим этот вопрос на жесточайшем контроле», – заявил спикер.

С начала года на дорогах Татарстана поймали больше 5 тысяч нетрезвых водителей

Напряженной в Татарстане остается ситуация с пьяными водителями. Из общего количества жертв ДТП каждый четвертый человек погиб по вине пьяных за рулем. В этом году автоинспекторы остановили более пяти тысяч нетрезвых водителей, 160 из них были в состоянии наркотического опьянения. Почти 400 татарстанцев были привлечены к уголовной ответственности за то, что повторно сели за руль пьяными.

«Вопрос об авариях по вине нетрезвых водителей рассматривается комиссией на федеральном уровне. Например, в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях предусмотрено более жесткое наказание для пьяных водителей, в чьем авто находятся дети. Их будет ждать штраф в 50 тысяч рублей и лишение прав сроком от двух до трех лет», — отметил Габдурахманов.

Кроме того, Госдума РФ рассматривает еще один проект, по которому у водителей, осужденных за вождение в нетрезвом виде, могут конфисковать авто.

Глава ГИБДД напомнил, что о пьяных водителях в Госавтоинспекцию могут сообщать очевидцы. В этом году благодаря их бдительности удалось поймать более 250 нетрезвых водителей.

Об электросамокатах в ожидании поправок в ПДД

Вопрос об электросамокатах возникает едва ли не на каждом заседании комиссий БДД.

На пресс-конференции поводом для нового обсуждения этой темы стало смертельное ДТП, которое произошло вечером понедельника в Набережных Челнах. 20-летняя девушка на самокате выехала на красный свет на пешеходный переход и попала под колеса авто. От мощного удара ее откинуло на другой автомобиль. От полученных травм она скончалась на месте.

«Сейчас тот самый самокат приобщен к материалам уголовного дела, по нему назначена экспертиза. Нужно выяснить, является ли оно транспортным средством, исходя из его мощности. Если технические характеристики будут такие, как у мопеда, то возникнут вопросы к арендодателю самоката», — заявил Габдурахманов.

Глава Госавтоинспекции заявил, что будет решаться вопрос о парковочных местах для самокатов. Они должны быть четко определены и согласованы с исполкомом города – бросать двухколесный транспорт где попало, как это происходит сейчас, не дело. Кроме того, ГИБДД потребует запретить превышать скорость тем, кто катается на электросамокатах по тротуарам. Рарешенным будет считаться движение со скоростью не более чем в 10 км/ч.

«Еще один вопрос – должен ли человек слезть с самоката при переходе дороги. Сейчас они приравнены к пешеходам, соответственно они могут не спешиваться. Но мы прекрасно понимаем, какую опасность это представляет для водителей. Будем надеяться, что в скором времени в ПДД будут внесены необходимые поправки», – заключил глава ГИБДД.

В завершение пресс-конференции Ленар Габдурахманов вместе с главой ГТРК «Татарстан» представили фильм, в котором рассказываются истории тех, кто отбывает наказание в колонии за нарушение ПДД. Это рассказы мужчин, по чьей вине погибли люди, чьи жизни ДТП разделило на до и после. В создании фильма также приняли участие сотрудники УФСИН по РТ.