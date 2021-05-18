news_header_top_970_100
Российский Красный Крест собрал для пострадавших в казанской школе 73 млн рублей
Российский Красный Крест собрал для пострадавших в казанской школе 73 млн рублей
В Татарстане в этом сезоне пройдет порядка 600 тренировок по проекту «Зеленый фитнес»
Госсовет Татарстана обратится в Госдуму по ограничению оборота оружия
Госсовет Татарстана обратится в Госдуму по ограничению оборота оружия
Ру Тат
news_header_bot_970_100
18 мая 2021  17:51
Гузель Хусаинова

ГИБДД потребует, чтобы жители РТ, катаясь на электросамокатах, не превышали скорость

news_top_970_100

ГИБДД потребует, чтобы татарстанцы, катаясь на электросамокатах на тротуарах, не превышали скорость. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщил главный Госавтоинспектор республики Ленар Габдурахманов.

Глава Госавтоинспекции заявил, что сейчас решается, как должны быть припаркованы самокаты. По его словам, парковочные места должны быть четко определены и согласованы с исполкомом города.

«Например, возникает также вопрос, должен ли человек слезть с самоката при переходе дороги. Сейчас они приравнены к пешеходам, соответсвенно они могут не спешиваться. Но мы прекрасно понимаем, какую опасность это представляет для водителей», – заявил Габдурахманов.

Еще одной из проблем глава ГИБДД назвал невозможность установить человека, который берет самокат в аренду. Сейчас решением этого вопроса занимается правительство республики совместно с Минцифрой РТ. 

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что заместитель Премьер-министра РТ Шамиль Гафаров заявил, что катающиеся на самокатах должны соблюдать ПДД и не создавать аварийные ситуации. 

ГИБДД электросамокаты
news_right_column_240_400_1
news_right_column_240_400_2
news_bot_970_100
Главное