ГИБДД потребует, чтобы жители РТ, катаясь на электросамокатах, не превышали скорость

ГИБДД потребует, чтобы татарстанцы, катаясь на электросамокатах на тротуарах, не превышали скорость. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщил главный Госавтоинспектор республики Ленар Габдурахманов.

Глава Госавтоинспекции заявил, что сейчас решается, как должны быть припаркованы самокаты. По его словам, парковочные места должны быть четко определены и согласованы с исполкомом города.

«Например, возникает также вопрос, должен ли человек слезть с самоката при переходе дороги. Сейчас они приравнены к пешеходам, соответсвенно они могут не спешиваться. Но мы прекрасно понимаем, какую опасность это представляет для водителей», – заявил Габдурахманов.

Еще одной из проблем глава ГИБДД назвал невозможность установить человека, который берет самокат в аренду. Сейчас решением этого вопроса занимается правительство республики совместно с Минцифрой РТ.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что заместитель Премьер-министра РТ Шамиль Гафаров заявил, что катающиеся на самокатах должны соблюдать ПДД и не создавать аварийные ситуации.