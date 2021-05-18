С начала года в Татарстане произошло более 130 ДТП из-за превышения скорости

С начала года в Татарстане произошло 134 ДТП из-за превышения скорости. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщил главный Госавтоинспектор республики Ленар Габдурахманов.

В подобных авариях погибли 13 человек. По словам Габдурахманова, в прошлом году из-за превышения скорости в республике произошло 385 ДТП, в которых погибли 67 человек.

«В этом году ситуация остаётся актуальной. Один из последних случаев произошёл в Набережных Челнах – водитель наехал на пешехода, двигаясь со скоростью 103 км/ч. По счастливой случайности человек остался жив», – заявил глава ГИБДД РТ.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что с начала года на дорогах Татарстана в ДТП погибли 58 человек.