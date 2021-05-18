За пять месяцев в Татарстане по вине детей произошло 23 ДТП

С начала года в Татарстане по вине детей произошло 23 ДТП. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщил главный Госавтоинспектор республики Ленар Габдурахманов.

Он заявил, что треть происшествий с участием детей происходит во время летних каникул. Чаще всего аварии происходят, когда дети переходят дорогу в неположенном месте.

«С наступлением теплой погоды мы фиксируем рост количества ДТП с участием детей-велосипедистов. В этом году уже произошло восемь аварий, в которых пострадали восемь детей», – заявил глава Госавтоинспекции.

Основной причиной аварий с участием детей-велосипедистов является то, что они не слезают с велосипеда, переходя дорогу.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Татарстане по сравнению с прошлым годом возросло количество ДТП с участием детей.