news_header_top_970_100
Российский Красный Крест собрал для пострадавших в казанской школе 73 млн рублей
Российский Красный Крест собрал для пострадавших в казанской школе 73 млн рублей
В Татарстане в этом сезоне пройдет порядка 600 тренировок по проекту «Зеленый фитнес»
Госсовет Татарстана обратится в Госдуму по ограничению оборота оружия
Госсовет Татарстана обратится в Госдуму по ограничению оборота оружия
Ру Тат
news_header_bot_970_100
18 мая 2021  17:09
Гузель Хусаинова

С начала года в РТ автоинспекторы остановили более пяти тысяч пьяных водителей

news_top_970_100

За пять месяцев сотрудники ГИБДД РТ остановили более пяти тысяч пьяных водителей. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщил главный Госавтоинспектор республики Ленар Габдурахманов.

Он рассказал, что почти половина ДТП по вине нетрезвых водителей происходят летом.

«На территории Татарстана выявлен рост нарушений по вине пьяных водителей. 160 водителей в этом году мы остановили в состоянии наркотического опьянения», – заявил Габдурахманов.

За повторное управление авто в состоянии опьянения в этом году к уголовной ответственности привлекли 395 водителей.  

Глава Госавтоинспекции напомнил, что татарстанцы могут сообщать о нетрезвых водителях. В этом году по их инициативе было задержано 250 нарушителей.

гибдд рт пьяные водители
news_right_column_240_400_1
news_right_column_240_400_2
news_bot_970_100
Главное