С начала года в РТ автоинспекторы остановили более пяти тысяч пьяных водителей

За пять месяцев сотрудники ГИБДД РТ остановили более пяти тысяч пьяных водителей. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщил главный Госавтоинспектор республики Ленар Габдурахманов.

Он рассказал, что почти половина ДТП по вине нетрезвых водителей происходят летом.

«На территории Татарстана выявлен рост нарушений по вине пьяных водителей. 160 водителей в этом году мы остановили в состоянии наркотического опьянения», – заявил Габдурахманов.

За повторное управление авто в состоянии опьянения в этом году к уголовной ответственности привлекли 395 водителей.

Глава Госавтоинспекции напомнил, что татарстанцы могут сообщать о нетрезвых водителях. В этом году по их инициативе было задержано 250 нарушителей.