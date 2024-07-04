Леонов: Благодаря школе Загитовой район речпорта в Казани станет местом притяжения

Фото: © «Татар-информ»

Район речпорта в Казани после открытия школы фигурного катания олимпийской чемпионки Алины Загитовой станет местом притяжения молодежи. Так считает министр спорта РТ Владимир Леонов.

Он напомнил, что сейчас готовится проект данного объекта, планировки уже согласованы. Здание школы расположится на улице Портовая.

«Этот район Казани активно застраивается жилыми домами и ждет обновления у речного порта и парковой зоны. В скором времени этот микрорайон станет местом притяжения молодежи нашего города», - цитирует Леонова РИА «Новости».

О намерении заняться тренерской карьерой фигуристка рассказала еще в декабре прошлого года. В июне 2023-го у нее состоялась встреча с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым, они обсудили реализацию проекта в республике. Позже министр спорта РТ Владимир Леонов анонсировал открытие школы фигурного катания Алины Загитовой уже в 2024 году. Он также пояснил, где будет размещен новый объект.