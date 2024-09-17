Леонов: Шоу Загитовой не покажут на саммите БРИКС в Казани

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Ледовое шоу олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой «Хранители времени» не получится показать на предстоящем саммите БРИКС в Казани, но есть желание развивать его и тиражировать. Об этом заявил министр спорта РТ Владимир Леонов, сообщает РИА Новости.

Ранее Загитова в разговоре с журналистами высказала надежду на то, что Раис Татарстана Рустам Минниханов даст ей возможность представить ледовое шоу «Хранители времени» во время саммита БРИКС.

«Алина молодец, сделала достойный контент, тут была мысль и идея. Была идея использовать шоу на саммите БРИКС, но в силу ограниченности временем, регламентом мероприятия и структурой безопасности это невозможно», — констатировал Леонов.

«Но в целом этот продукт можно тиражировать, потому что не все это увидели. Мы с Алиной в контакте, все руководство республики осталось довольно продуктом. Мы дали толчок, все в ее руках, можно делать коммерчески успешный продукт, либо развивая это шоу, либо создавая новое, и гастролировать по всей стране», — добавил глава Минспорта республики.

Премьера проекта «Хранители времени» прошла 29 августа в Казани, на площадке «Татнефть Арены». Показ был приурочен ко Дню Республики Татарстан, выступление посетил руководитель региона Рустам Минниханов.

Шестнадцатый по счету саммит БРИКС пройдет в столице РТ с 22 по 24 октября. Рустам Минниханов подчеркнул, что проведение события такого уровня — большая честь и ответственность для республики. Мэр Казани Ильсур Метшин сообщил, что в эти дни город примет около 20 тыс. гостей. Лидеры более чем 20 стран уже подтвердили свое участие в саммите.