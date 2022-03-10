Лавров: Россия рассматривает возможность встречи Путина с Зеленским

Возможность личных переговоров Президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского не исключается, но она должна быть организована не ради «встречи», а ради конкретных договоренностей. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

Дипломат напомнил, что глава российского государства никогда не отказывается от контактов на любых уровнях, если они помогают решать определенные вопросы.

Он отметил, что эта тема поднималась на сегодняшних переговорах с главами МИД Украины и Турции Дмитрием Кулебой и Мевлютом Чавушоглу.

«Мы сегодня, кстати, эту тему затрагивали... Я ему (главе) напомнил, что мы всегда за то, чтобы встречаться, если мы можем достичь какую-то добавленную стоимость и сможем решить проблему», – сказал Лавров.

Напомним, 21 февраля главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Президенту России Владимиру Путину с просьбой признать независимость республик. В понедельник Президент провел заседание Совбеза, где была рассмотрена ситуация по Украине. Вечером этого же дня глава государства подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик.

23 февраля руководство республик обратилось к России за помощью в отражении украинской агрессии. Чтобы защитить мирное население Донбасса, 24 февраля была развернута специальная военная операция.

Первые российско-украинские переговоры состоялись 28 февраля в Гомельской области Беларуси, вторая встреча прошла в Беловежской пуще. В рамках второго раунда стороны договорились о создании гуманитарных коридоров для эвакуации мирного населения. Третий раунд переговоров состоялся в Беларуси 7 марта.