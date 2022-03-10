Переговоры Лаврова с главами МИД Украины и Турции продлились 90 минут

В Анталии завершились трехсторонние переговоры глав МИД России, Украины и Турции Сергея Лаврова, Дмитрия Кулебы и Мевлюта Чавушоглу, которые продлились 90 минут. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава украинского МИД назвал беседу с Лавровым сложной, но отметил, что Киев предпринял попытки найти дипломатические решения ситуации на Украине.

По словам Кулебы, на встрече обсуждался важный вопрос об открытии гуманитарных коридоров для мирных жителей и режим прекращения огня.

Министр иностранных дел РФ, в свою очередь, заявил, что инициатива российской стороны об организации ежедневных «зеленых» коридоров для эвакуации населения остается в силе.

Лавров подчеркнул, что Россия готова на любые контакты, которые могут способствовать выходу из кризиса на Украине.

Напомним, 21 февраля главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Президенту России Владимиру Путину с просьбой признать независимость республик. В понедельник Президент провел заседание Совбеза, где была рассмотрена ситуация по Украине. Вечером этого же дня глава государства подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик.

23 февраля руководство республик обратилось к России за помощью в отражении украинской агрессии. Чтобы защитить мирное население Донбасса, 24 февраля была развернута специальная военная операция.