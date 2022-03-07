Начался третий раунд российско-украинских переговоров

В Беловежской пуще начался третий раунд переговоров России и Украины. Об этом передает ТАСС со ссылкой на посольство РФ в Беларуси.

Ранее советник офиса украинского Президента сообщал, что переговоры начнутся в 5 часов по московскому времени.

Первые российско-украинские переговоры состоялись 28 февраля в Гомельской области Беларуси, вторая встреча прошла в Беловежской пуще. В рамках второго раунда стороны договорились о создании гуманитарных коридоров для эвакуации мирного населения.