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Официальная хроника
7 марта 2022  17:26

Начался третий раунд российско-украинских переговоров

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В Беловежской пуще начался третий раунд переговоров России и Украины. Об этом передает ТАСС со ссылкой на посольство РФ в Беларуси.

Ранее советник офиса украинского Президента сообщал, что переговоры начнутся в 5 часов по московскому времени.

Первые российско-украинские переговоры состоялись 28 февраля в Гомельской области Беларуси, вторая встреча прошла в Беловежской пуще. В рамках второго раунда стороны договорились о создании гуманитарных коридоров для эвакуации мирного населения.

#спецоперация на Украине
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