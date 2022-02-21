news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Политика
21 февраля 2022  16:52

Главы ДНР и ЛНР попросили Президента России признать независимость республик

news_top_970_100

Главы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к российскому Президенту Владимиру Путину с просьбой признать независимость республик. Об этом сообщает РИА Новости. 

Денис Пушилин подчеркнул, что власти Украины решились на силовое решение конфликта. 

Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе обострилась 17 февраля. В народных республиках сообщили о самых интенсивных за последние месяцы обстрелах с украинской стороны. Через день было объявлено об эвакуации жителей ДНР и ЛНР в Россию, а 19-го числа в республиках началась всеобщая мобилизация.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное