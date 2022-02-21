Президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР

Президент РФ Владимир Путин подписал указы по признанию Луганской и Донецкой народных республик. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее к российскому лидеру с этой просьбой обратились главы ДНР И ЛНР. В понедельник на заседании эту инициативу поддержали члены Совета безопасности, которые отметили, что Украина не оставляет России выбора.

Обстановка в последние дни в Донбассе обострилась — Киев, игнорируя договоренности, сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, применяя запрещенную технику.

Ранее Президент РФ Владимир Путин на совещании с Советом безопасности заявил о том, что до конца дня примет решение о признании независимости ДНР и ЛНР.

Напомним, 18 февраля власти самопровозглашенных народных республик Донбасса организовали выезд населения в РФ из-за обострения вооруженного конфликта. О готовности принять эвакуированных граждан ДНР и ЛНР заявили 43 региона России.

21 февраля главы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Путину с просьбой признать их независимость, подчеркнув, что Украина пошла на силовое решение конфликта.