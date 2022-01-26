Лавров: Россия примет меры при отсутствии ответа Запада на гарантии безопасности
Россия предпримет ответные шаги при отсутствии реакции Запада на предложения по гарантиям безопасности. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров, выступая в Госдуме.
«Если конструктивного ответа не последует и Запад продолжит свой агрессивный курс, то Москва, как не раз заявлял Президент [России Владимир Путин], примет необходимые ответные меры», — приводит слова министра РИА Новости.
По словам Лаврова, Москва уже на этой неделе планирует получить ответ по представленным проектам.
В декабре прошлого года МИД России опубликовал проекты договоренностей о гарантиях безопасности, переданные Соединенным Штатам и их союзникам по НАТО. Переговоры России и США прошли в Женеве 10 января, дипломаты не пришли к согласию по вопросу расширения альянса. Затем, 12 января, в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия — НАТО, 13 января прошли консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Президент России Владимир Путин был проинформирован о результатах обсуждений. Позднее, 21 января, состоялась встреча в Женеве глав внешнеполитических ведомств двух стран. Сергей Лавров заявил о необходимости обнародовать ответ Штатов по гарантиям безопасности.
Накануне официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что США не планируют обнародовать ответ на предложения России по гарантиям безопасности.