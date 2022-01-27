Лавров: Путин примет решение по гарантиям безопасности

Окончательное решение по гарантиям безопасности и дальнейшим шагам в этом направлении примет Президент России Владимир Путин. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает «Интерфакс».

Дипломат отметил, что МИД РФ после согласования внутри ведомства доложит главе государства о содержании полученных документов с ответами НАТО и США на российские предложения.

«Рассматриваем два документа в комплексе, с учетом того, что они являются реакцией на проекты договора и соглашения, распространенные нами в декабре 2021 года. После межведомственного согласования будем докладывать Президенту. Он будет принимать решение о наших дальнейших шагах», – сказал Лавров.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин лично прочел официальный ответ США для РФ.

В декабре прошлого года МИД России опубликовал проекты договоренностей о гарантиях безопасности, переданные Соединенным Штатам и их союзникам по НАТО.

Переговоры России и США прошли в Женеве 10 января, дипломаты не пришли к согласию по вопросу расширения альянса. Затем, 12 января, в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия — НАТО, 13 января прошли консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Позднее, 21 января, состоялась встреча в Женеве глав внешнеполитических ведомств двух стран. Сергей Лавров заявил о необходимости обнародовать ответ Штатов по гарантиям безопасности. Однако официальный представитель Белого дома Джен Псаки уточнила, что США не планируют обнародовать ответ на предложения России по гарантиям безопасности.