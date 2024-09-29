Лавров прокомментировал возможную встречу Алиева и Пашиняна на саммите БРИКС

Ильхам Алиев и Никол Пашинян в декабре 2023 г.

Фото: © Владимир Смирнов / РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал возможную встречу Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Премьер-министра Армении Никола Пашиняна на саммите БРИКС, который пройдет в Казани. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы всегда готовы выполнять то, о чем договорились с нашим участием. <...> Есть механизмы по проведению делимитации границы и так далее. Мы готовы все свои обязательства, которые закреплены, выполнять», — заявил дипломат, отвечая на соответствующий вопрос в ходе пресс-конференции по итогам недели высокого уровня 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Ранее стало известно, что Армению на саммите БРИКС в Казани представит Никол Пашинян. Получил приглашение посетить мероприятие и Ильхам Алиев. До этого Азербайджан официально подал заявку на вступление в БРИКС.

Шестнадцатый по счету саммит БРИКС пройдет в столице РТ с 22 по 24 октября. Раис Татарстана Рустам Минниханов подчеркнул, что проведение события такого уровня — большая честь и ответственность для республики. Мэр Казани Ильсур Метшин сообщил, что в эти дни город примет около 20 тыс. гостей.