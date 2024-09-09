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Армения и Азербайджан согласовали 13 из 16 пунктов мирного договора
Армения и Азербайджан согласовали 13 статей мирного договора из 16. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на главу армянского МИД Арарата Мирзояна.
«Технически у нас сейчас 16 статей, из них согласовано 13, три согласованы частично», — уточнил министр.
Он рассказал, что в основе процесса делимитации границы между двумя странами лежит Алма-Атинская декларация 1991 года, однако если будет закреплен другой принцип в договоре об установлении отношений, то изменения будут внесены.
В 2022 году Армения и Азербайджан при посредничестве России, Соединенных Штатов и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая 2023 года Премьер-министр Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах (вместе с Карабахом).
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