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Политика 20 августа 2024 16:50

Азербайджан официально подал заявку на вступление в БРИКС

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Баку официально подал заявку на вступление в БРИКС. Об этом передает азербайджанское информагентство Report, ссылаясь на пресс-секретаря МИД Айхана Гаджизаде.

18 августа посол республики в Москве Полад Бюльбюль оглы заявлял, что Азербайджан заинтересован в присоединении к объединению и этот вопрос уже обсуждался с российскими дипломатами.

БРИКС – межгосударственное объединение Бразилии, России, Индии, Китая и (с декабря 2010 года) Южно-Африканской Республики. В августе 2023 года в группу были приглашены 6 новых членов, включая Аргентину, однако в конце декабря она отказалась от вступления. Пять новых членов — Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия — начали работу в БРИКС с начала 2024 года. Одно из приоритетных направлений в деятельности БРИКС – содействие укреплению глобальной безопасности и стабильности в мире.

Напомним, Казань примет саммит стран БРИКС в период с 22 по 24 октября 2024-го. Как подчеркивал Раис Татарстана Рустам Минниханов, проведение события такого уровня — большая честь и ответственность для республики.

#БРИКС #саммит БРИКС #азербайджан
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