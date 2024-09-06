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Политика 6 сентября 2024 15:37

Армению на саммите БРИКС в Казани представит Пашинян

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Армению на саммите БРИКС в Казани представит Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян
Фото: kremlin.ru

Делегацию Армении на предстоящем саммите БРИКС в Казани возглавит Премьер-министр этой закавказской страны Никол Пашинян. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает армянский портал News.am.

Об участии Пашиняна в саммите БРИКС рассказал и глава Комиссии по внешним связям Национального собрания Армении Саргис Ханданян изданию Factor.am.

До этого о визите армянской делегации на грядущий саммит в Казани проинформировал журналистов заместитель министра иностранных дел страны Мнацакан Сафарян.

Шестнадцатый саммит БРИКС пройдет в столице РТ с 22 по 24 октября. По оценке Раиса Татарстана Рустама Минниханова, проведение события такого уровня — большая честь и ответственность для республики. Мэр Казани Ильсур Метшин сообщил, что в эти дни город примет около 20 тыс. гостей.

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#саммит БРИКС #армения #Никол Пашинян
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