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Армению на саммите БРИКС в Казани представит Пашинян
Делегацию Армении на предстоящем саммите БРИКС в Казани возглавит Премьер-министр этой закавказской страны Никол Пашинян. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает армянский портал News.am.
Об участии Пашиняна в саммите БРИКС рассказал и глава Комиссии по внешним связям Национального собрания Армении Саргис Ханданян изданию Factor.am.
До этого о визите армянской делегации на грядущий саммит в Казани проинформировал журналистов заместитель министра иностранных дел страны Мнацакан Сафарян.
Шестнадцатый саммит БРИКС пройдет в столице РТ с 22 по 24 октября. По оценке Раиса Татарстана Рустама Минниханова, проведение события такого уровня — большая честь и ответственность для республики. Мэр Казани Ильсур Метшин сообщил, что в эти дни город примет около 20 тыс. гостей.
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