Лавров заявил о бессмысленности «войны до победы» с ядерной Россией

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Попытки воевать до победы с Россией, которая является ядерной державой, бессмысленны. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщает РИА Новости.

В связи с этим дипломат вспомнил о плане гипотетической операции «Немыслимое», тайно разработанном в мае 1945 года в Великобритании на случай войны с Советским Союзом.

При этом, по мнению Лаврова, «нынешние англосаксонские стратеги своих замыслов не скрывают», пока рассчитывая победить Россию с помощью Украины. «Но уже готовят и Европу к тому, чтобы и она бросилась в самоубийственную авантюру», — добавил он.

«Не буду здесь говорить о бессмысленности и опасности самой идеи „воевать до победного“ с ядерной державой, каковой является Россия"», — заключил глава МИД РФ.

Ранее, 25 сентября, Президент РФ Владимир Путин рассказал об изменениях, внесенных в ядерную доктрину России. Большинство упомянутых им моментов присутствовали и в прежнем варианте документа. Несомненной новацией является пункт, что агрессию со стороны неядерного государства с участием или при поддержке ядерного государства предполагается рассматривать как их совместное нападение.