Глава МИД Беларуси напомнил об участии Лукашенко в предстоящем саммите БРИКС

Президент Беларуси Александр Лукашенко

Фото: kremlin.ru

Президент Беларуси Александр Лукашенко примет участие в саммите БРИКС, который состоится в Казани. Об этом напомнил министр иностранных дел РБ Максим Рыженков, сообщает БЕЛТА.

Кроме того, отметил дипломат, в Беларуси планируют организовать визит на высшем уровне в Пакистан.

Еще летом Рыженков рассказал, что участие белорусского лидера в саммите БРИКС будет полноформатным «с учетом встреч еще и на двустороннем треке».

Позднее глава МИД Беларуси сообщил, что его страна рассчитывает получить статус партнера БРИКС по итогам саммита в Казани.

Шестнадцатый по счету саммит БРИКС пройдет в столице РТ с 22 по 24 октября. Раис Татарстана Рустам Минниханов подчеркнул, что проведение события такого уровня — большая честь и ответственность для республики. Мэр Казани Ильсур Метшин сообщил, что в эти дни город примет около 20 тыс. гостей.