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Глава МИД Беларуси напомнил об участии Лукашенко в предстоящем саммите БРИКС
Президент Беларуси Александр Лукашенко примет участие в саммите БРИКС, который состоится в Казани. Об этом напомнил министр иностранных дел РБ Максим Рыженков, сообщает БЕЛТА.
Кроме того, отметил дипломат, в Беларуси планируют организовать визит на высшем уровне в Пакистан.
Еще летом Рыженков рассказал, что участие белорусского лидера в саммите БРИКС будет полноформатным «с учетом встреч еще и на двустороннем треке».
Позднее глава МИД Беларуси сообщил, что его страна рассчитывает получить статус партнера БРИКС по итогам саммита в Казани.
Шестнадцатый по счету саммит БРИКС пройдет в столице РТ с 22 по 24 октября. Раис Татарстана Рустам Минниханов подчеркнул, что проведение события такого уровня — большая честь и ответственность для республики. Мэр Казани Ильсур Метшин сообщил, что в эти дни город примет около 20 тыс. гостей.
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