Лавров доложил Путину о содержании ответа США по гарантиям безопасности

Глава МИД РФ Сергей Лавров доложил Президенту России Владимиру Путину о том, что ключевой ответ США по гарантиям безопасности был отрицательным, но обсуждать их нужно «комплексно» и в диалоге. Об этом сообщает РИА Новости.

Министр отметил, что первая часть ответа по гарантиям безопасности от американских властей совершенно не удовлетворяет Россию, а вторая является более конструктивной.

Кроме того, Лавров сообщил, что на послание РФ о неделимости безопасности на континенте никто из адресантов не ответил.

«Реакция была только от ЕС и НАТО, и это пренебрежение», – сказал он.

По мнению главы МИД, российские предложения должны быть рассмотрены комплексно в диалоге с США.

Лавров подчеркнул, что «шансы договориться с Западом есть всегда».

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил о том, что на сегодня у российского лидера назначены встречи с главой МИД Сергеем Лавровым и Минобороны Сергеем Шойгу в Кремле.

В декабре прошлого года МИД России опубликовал проекты договоренностей о гарантиях безопасности, переданные Соединенным Штатам и их союзникам по НАТО. В январе состоялись переговоры на различных площадках, после чего США и Североатлантический альянс представили письменные ответы на предложения РФ. Эти документы были впоследствии опубликованы испанской газетой El Pais.

Ранее Лавров заявлял, что Россия будет добиваться от Запада юридически обязывающих гарантий, касающихся безопасности на континенте, и «обычные заверения ее не удовлетворят».

Российская сторона также неоднократно напоминала о том, что совершение каких-либо действий, нарушающих обязательства по неделимости безопасности в Евроатлантике, недопустимо.