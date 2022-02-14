Путин проведет встречу с Шойгу и Лавровым в Кремле

Президент России Владимир Путин сегодня, 14 февраля, проведет рабочую встречу с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Сегодня Президент, помимо других встреч, встретится также с министром иностранных дел Лавровым, министром обороны Шойгу», — пояснил пресс-секретарь главы государства.

Отмечается, что сегодня Президент РФ работает из Кремля.