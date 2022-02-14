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Политика
14 февраля 2022  13:41

Путин проведет встречу с Шойгу и Лавровым в Кремле

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Президент России Владимир Путин сегодня, 14 февраля, проведет рабочую встречу с министром иностранных дел  РФ Сергеем Лавровым и министром обороны РФ Сергеем Шойгу.  Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Сегодня Президент, помимо других встреч, встретится также с министром иностранных дел Лавровым, министром обороны Шойгу», — пояснил пресс-секретарь главы государства.

Отмечается, что сегодня Президент РФ работает из Кремля.

#Владимир Путин #Сергей Лавров #Сергей Шойгу
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