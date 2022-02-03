Госдеп подтвердил подлинность публикации El País с ответом США по гарантиям безопасности

Официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс подтвердил подлинность ответов Соединенных Штатов и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности, которые были обнародованы испанской газетой El Pais. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я не увидел в этих документах ничего, что давало бы основания предполагать, что они не являются подлинными», — заявил Нед Прайс.

Файл был размещен в среду на сайте испанской газеты c исходными данными «Киев и Мадрид». В нем в частности говорилось, что Вашингтон готов обсуждать с российской стороной такие темы, как механизм для неразмещения крылатых ракет «Томагавк» в Польше и Румынии, взаимные обязательства по ограничению развертывания наступательных ракетных систем и сил на территории Украины, дополнительные меры по предотвращению инцидентов в воздушном и водном пространстве и пр.

Также Запад заявил, что воздерживается от размещения ядерного оружия в Восточной Европе.

Напомним, Соединенные Штаты просили не публиковать положения переданного ответа, и Россия согласилась с этим требованием.