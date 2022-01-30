Лавров: Россия будет добиваться от Запада юридически обязывающих гарантий безопасности

Россия будет добиваться от Запада юридически обязывающих гарантий, касающихся безопасности на континенте. При этом ее не удовлетворят обычные заверения, подчеркнул в программе «Воскресное время» на Первом канале глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Будем добиваться не только заверений, политических обязательств „на бумаге“, но и юридически обязывающих гарантий, которые обеспечивали бы безопасность на всем европейском континенте при полном, равноправном учете законных интересов Российской Федерации», — заявил глава ведомства.

26 января США передали письменный ответ на российские предложения по гарантиям безопасности. Ознакомившись с ним, Президент РФ Владимир Путин отметил, что Штаты проигнорировали в документе все ключевые для России пункты.