Лавров заявил о недопустимости нарушений обязательств по неделимости безопасности

Совершение каких-либо действий, нарушающих обязательства по неделимости безопасности в Евроатлантике, недопустимо. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном, сообщается на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Лавров напомнил о недопустимости действий, нарушающих принятые на высшем уровне обязательства о неделимости безопасности в Евроатлантике», — сказано в заявлении МИД по итогам переговоров с главой Госдепартамента.

В сообщении также отмечается, что в ходе беседы были затронуты также некоторые актуальные вопросы двусторонних отношений. При этом не отмечается, о каких именно проблемах шла речь.

Ранее Лавров заявлял, что Россия будет добиваться от Запада юридически обязывающих гарантий, касающихся безопасности на континенте, и «обычные заверения ее не удовлетворят».