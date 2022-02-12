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Политика
12 февраля 2022  16:55

Лавров заявил о недопустимости нарушений обязательств по неделимости безопасности

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Совершение каких-либо действий, нарушающих обязательства по неделимости безопасности в Евроатлантике, недопустимо. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном, сообщается на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства. 

«Лавров напомнил о недопустимости действий, нарушающих принятые на высшем уровне обязательства о неделимости безопасности в Евроатлантике», — сказано в заявлении МИД по итогам переговоров с главой Госдепартамента. 

В сообщении также отмечается, что в ходе беседы были затронуты также некоторые актуальные вопросы двусторонних отношений. При этом не отмечается, о каких именно проблемах шла речь.

Ранее Лавров заявлял, что Россия будет добиваться от Запада юридически обязывающих гарантий, касающихся безопасности на континенте, и «обычные заверения ее не удовлетворят».

#Сергей Лавров #Россия и США
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