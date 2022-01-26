НАТО передала ответ по гарантиям безопасности послу России в Брюсселе

Ответ Североатлантического альянса на предложения по гарантиям безопасности передан послу России в Брюсселе. Об этом со ссылкой на МИД РФ сообщает РИА Новости.

«Ответ от НАТО передали российскому послу в Брюсселе», — рассказали журналистам в Министерстве иностранных дел.

При этом немецкое агентство dpa со ссылкой на анонимные дипломатические источники передает, что ответ альянса на требования РФ не содержит существенных уступок. Согласие с формулировками ответа выразили все 30 стран — членов организации.

«Ответ НАТО России, по данным источников, не должен быть опубликован. Согласно дипломатам, он не содержит больших уступок», — цитирует сообщение агентства ТАСС.

Помимо прочего, военно-политический блок дает понять, что не собирается отказываться от приема в свои ряды новых государств. Вместе с тем альянс готов к переговорам в области контроля над вооружениями и разоружения.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что МИД России подтвердил получение письменного ответа США по гарантиям безопасности. Госсекретарь Энтони Блинкен намерен в ближайшее время провести встречу с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.