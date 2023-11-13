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Кремль: В мире стали чаще говорить об украинском следе в диверсии на «Северных потоках»
Украинский след в диверсии на «Северных потоках» виден все четче. Так, он намного чаще стал фигурировать во всевозможных расследованиях, публикациях и докладах. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Так, в субботу в Washington Post появилась публикация о причастности полковника ВСУ Романа Червинского к диверсии. Более того, он был назван «координатором» атаки на российские газопроводы, который действовал не в одиночку.
«Украинские следы в этой диверсии, этом террористическом акте все больше и больше появляются в различных докладах, различных расследованиях и сообщениях средств массовой информации. Это действительно так», — цитирует пресс-секретаря Президента России РИА Новости.
В начале июня спецслужбы Германии вышли на след украинского подрывника, но не смогли подтвердить, что киевские власти знали о планах совершить диверсию. Позднее СМИ предположили, что операцией руководил Валерий Залужный.
До этого в Кремле не поверили в существование взорвавшего «Северные потоки» украинского «Доктора Зло». Недавно Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что атака была организована не Украиной, а непосредственно Западом.
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