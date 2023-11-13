Украинский след в диверсии на «Северных потоках» виден все четче. Так, он намного чаще стал фигурировать во всевозможных расследованиях, публикациях и докладах. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Так, в субботу в Washington Post появилась публикация о причастности полковника ВСУ Романа Червинского к диверсии. Более того, он был назван «координатором» атаки на российские газопроводы, который действовал не в одиночку.

«Украинские следы в этой диверсии, этом террористическом акте все больше и больше появляются в различных докладах, различных расследованиях и сообщениях средств массовой информации. Это действительно так», — цитирует пресс-секретаря Президента России РИА Новости.