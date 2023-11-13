news_header_top_970_100
Руc Тат
Политика 13 ноября 2023 13:10

Кремль: В мире стали чаще говорить об украинском следе в диверсии на «Северных потоках»

Скопировать ссылку

Украинский след в диверсии на «Северных потоках» виден все четче. Так, он намного чаще стал фигурировать во всевозможных расследованиях, публикациях и докладах. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Так, в субботу в Washington Post появилась публикация о причастности полковника ВСУ Романа Червинского к диверсии. Более того, он был назван «координатором» атаки на российские газопроводы, который действовал не в одиночку.

«Украинские следы в этой диверсии, этом террористическом акте все больше и больше появляются в различных докладах, различных расследованиях и сообщениях средств массовой информации. Это действительно так», — цитирует пресс-секретаря Президента России РИА Новости.

Утечки на двух российских газопроводах, «Северный поток» и «Северный поток — 2», произошли 26 сентября 2022 года. По информации сейсмологов, на трубопроводах были устроены взрывы. Их мощность достигала нескольких сот килограммов в тротиловом эквиваленте.
В начале июня спецслужбы Германии вышли на след украинского подрывника, но не смогли подтвердить, что киевские власти знали о планах совершить диверсию. Позднее СМИ предположили, что операцией руководил Валерий Залужный.
До этого в Кремле не поверили в существование взорвавшего «Северные потоки» украинского «Доктора Зло». Недавно Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что атака была организована не Украиной, а непосредственно Западом.
#Северный поток #Дмитрий Песков #Украина
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100