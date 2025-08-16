Кремль: Переговоры Путина и Трампа в Анкоридже завершились

Переговоры президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске завершились. Об этом после пресс-конференции лидеров двух стран сообщила пресс-служба Кремля.

Таким образом, саммит ограничился консультациями в узком составе, которые продлились 2 часа 45 минут. Помимо президентов, в них приняли участие министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник Путина Юрий Ушаков с российской стороны, государственный секретарь Марко Рубио и спецпредставитель Трампа Стивен Уиткофф – с американской.

Изначально предполагалось, что за первой беседой последует встреча в расширенном составе, но она не состоялась. До начала саммита Президент США заметил, что в случае отсутствия успеха готов быстро вернуться в Вашингтон.

На итоговой пресс-конференции Путин назвал переговоры «весьма обстоятельными и полезными», тогда как Трамп указал на большой прогресс, но вместе с тем констатировал отсутствие сделки.