news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Политика 16 августа 2025 01:35

Переговоры Путина и Трампа в узком составе продлились почти три часа

Читайте нас в
Телеграм

Переговоры президентов России и Соединенных Штатов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в узком составе продлились 2 часа 45 минут. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента.

Саммит проходит на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, крупнейшем городе Аляски. Изначально предполагалась, что эта фаза консультаций пройдет в виде беседы лидеров двух стран тет-а-тет с участием лишь переводчиков, но затем формат был изменен.

Помимо президентов, в переговорах «три на три» принимали участие: с российской стороны – министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник Путина Юрий Ушаков, с американской – государственный секретарь Марко Рубио и спецпредставитель Трампа Стивен Уиткофф.

Пресс-конференция Владимира Путина и Дональда Трампа должна скоро начаться, информирует пресс-служба Кремля в своем Telegram-канале.

#Россия и США #Владимир Путин #Дональд Трамп
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Кто из татарстанцев сможет выйти на пенсию в 2026 году

Кто из татарстанцев сможет выйти на пенсию в 2026 году

15 августа 2025
Лавров приехал в отель в Анкоридже в свитере с надписью СССР

Лавров приехал в отель в Анкоридже в свитере с надписью СССР

15 августа 2025