Путин: Мы видим стремление Трампа содействовать разрешению украинского конфликта

Ситуация вокруг Украины стала одним из центральных вопросов сегодняшних российско-американских переговоров. Об этом заявил Президент России Владимир Путин на пресс-конференции после завершении консультаций в узком составе в Анкоридже на Аляске.

«Мы видим стремление администрации США и лично Президента [Дональда] Трампа содействовать разрешению украинского конфликта, его желание вникнуть в суть и понять его истоки», – заметил российский лидер.

Путин указал, что не раз говорил – для России события на Украине связаны с фундаментальными угрозами национальной безопасности. При этом, по его словам, россияне всегда считали и продолжают считать украинский народ братским.

«У нас одни корни, и поэтому всё происходящее для нас – трагедия и тяжелая боль. Поэтому наша страна искренне заинтересована в том, чтобы положить этому конец. Но чтобы украинское урегулирование носило устойчивый и долгосрочный характер, должны быть устранены все первопричины кризиса <…>», – выразил уверенность Президент РФ.

Вместе с тем Путин согласился с Трампом, что по итогам урегулирования конфликта должна быть обеспечена и безопасность Украины. «Конечно, мы готовы над этим работать», – заверил он.

Консультации в узком составе продлились 2 часа 45 минут. Помимо президентов, в них приняли участие министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник Путина Юрий Ушаков с российской стороны, государственный секретарь Марко Рубио и спецпредставитель Трампа Стивен Уиткофф – с американской.