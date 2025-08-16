news_header_top
Политика 16 августа 2025 02:14

Путин назвал переговоры с Трампом «обстоятельными и полезными»

Переговоры с Президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом в узком составе были «весьма обстоятельными и полезными», прошли «в конструктивной и взаимоуважительной атмосфере». Об этом заявил российский лидер Владимир Путин на совместной пресс-конференции в рамках саммита в Анкоридже на Аляске.

Президент РФ также поблагодарил американского лидера за то, что тот пригласил его именно на Аляску, и напомнил, что две страны являются близкими соседями и их разделяет лишь Берингов пролив. К тому же с Аляской связана заметная часть общей истории России и США, обратил внимание Путин.

В связи с этим он напомнил как о сохраняющемся на Аляске огромном культурном наследии Русской Америки, так и о том, что во время Второй мировой войны именно здесь начинался маршрут, по которому по ленд-лизу поставлялись в СССР боевые самолеты и другая техника.

Консультации в узком составе продлились 2 часа 45 минут. Помимо президентов, в них приняли участие министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник Путина Юрий Ушаков с российской стороны, государственный секретарь Марко Рубио и спецпредставитель Трампа Стивен Уиткофф – с американской.

