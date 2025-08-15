Трамп заявил, что готов быстро завершить переговоры с Путиным при отсутствии успеха

Президент США Дональд Трамп

Фото: kremlin.ru

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп уверен, что предстоящие переговоры с российским лидером Владимиром Путиным в Анкоридже на Аляске пройдут хорошо, но готов быстро завершить их в случае отсутствия успеха. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News на борту своего самолета по пути из Вашингтона в Анкоридж.

«Мы направляемся на встречу с Президентом Путиным на Аляске. И, думаю, это сработает очень хорошо», – подчеркнул Трамп (цитата по ТАСС).

Вместе с тем он акцентировал свою готовность быстро вернуться в Вашингтон, если нынешний саммит не окажется успешным. «Если нет (то есть если встреча не сработает – прим. Т-и), то я очень быстро направлюсь назад домой», – заверил Президент США.

После этого прозвучал уточняющий вопрос, означает ли это, что он не станет вести переговоры ради переговоров. «Да, я бы ушел», – пояснил Дональд Трамп.