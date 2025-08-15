Путин и Трамп пожали друг другу руки на летном поле в Анкоридже

Фото: скриншот видео

Прилетевшие для проведения переговоров в Анкоридж на Аляске президенты России и Соединенных Штатов Владимир Путин и Дональд Трамп практически одновременно вышли из своих самолетов, направились друг к другу и пожали друг другу руки на летном поле. Об этом сообщает ТАСС.

До рукопожатия американский лидер поприветствовал российского коллегу аплодисментами.

В итоге Владимир Путин сел не в лимузин Aurus, на котором, как предполагалось, он будет передвигаться, а в Cadillac Дональда Трампа.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков допустил, что в общей сложности переговоры двух лидеров на военной базе Элмендорф-Ричардсон могут продлиться шесть-семь часов.

Вместе с тем, по информации пресс-службы Белого дома, уже в 17.45 по местному времени (4.45 16 августа по Москве) Трамп собирается покинуть Анкоридж и вылететь в Вашингтон.

Кроме того, частично изменен формат переговоров. Вместо беседы двух лидеров тет-а-тет с участием переводчиков их откроет встреча «три на три». Американскую сторону представят сам Президент США, государственный секретарь Марко Рубио и спецпредставитель Трампа Стивен Уиткофф.

По словам Пескова, российскую сторону на этой стадии саммита помимо Путина будут представлять министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник Президента Юрий Ушаков.