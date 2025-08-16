Трамп после переговоров с Путиным заявил о большом прогрессе и отсутствии сделки

Российско-американские консультации в узком составе, прошедшие в Анкоридже на Аляске, были продуктивными, но соглашения достичь не удалось. Об этом заявил Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с российским лидером Владимиром Путиным.

По словам Президента США, стороны «пришли к согласию по многим, многим пунктам» – по большинству из них, на его взгляд. Вместе с тем, признал он, существует «пара важных пунктов, по которым мы еще не до конца разобрались», хотя определенный путь пройден и тут.

«Пока соглашения нет», – подчеркнул Трамп, констатировав, что «полного взаимопонимания найти не удалось». Несмотря на это, сам разговор он счел продуктивным. «Мы добились большого прогресса сегодня», – уточнил американский лидер.

Консультации в узком составе продлились 2 часа 45 минут. Помимо президентов, в них приняли участие министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник Путина Юрий Ушаков с российской стороны, государственный секретарь Марко Рубио и спецпредставитель Трампа Стивен Уиткофф – с американской.

Сам Президент России назвал переговоры «весьма обстоятельными и полезными». Конфликт на Украине он счел одним из центральных вопросов нынешнего саммита, заявив как о желании положить конец вооруженному противостоянию, так и о необходимости для этого устранить его первопричины. При этом Путин согласился с необходимостью обеспечить безопасность Украины после конфликта.