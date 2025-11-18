СМИ: «Газпром» получил контрольный пакет производителя лимузинов Aurus

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Дочерняя структура корпорации «Газпром» летом текущего, 2025 года приобрела контрольный пакет (51% акций) компании «Аурус», производителя одноименных лимузинов. Об этом со ссылкой на три источника пишет газета «Ведомости».

Два собеседника издания уточнили, что владельцем контрольного пакета стала компания «Газпром тех», созданная в 2023 году для консолидации активов корпорации в авиации, судостроении и автопромышленности. По оценке первого из них, сумма сделки составила около 12-13 млрд рублей.

Все три источника рассказали, что «Газпром» получил 36% акций, которыми до декабря 2024 года владел фонд Tawazun из Объединенных Арабских Эмиратов, а также часть пакета ФГУП «НАМИ», который равнялся 61,5%.

На данный момент полностью состав собственников автопроизводителя не раскрывается. В конце декабря 2024-го 36% акций Aurus перешли от фонда Tawazun российской компании «Дедал».

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Еще раньше, в апреле 2024-го, компания «Соллерс» вышла из состава собственников Aurus, продав свою долю в 0,5% ООО «Хит Моторз Рус». Тогда в пресс-службе «Соллерса» заявили, что компания остается индустриальным партнером проекта.

Руководителем «Хит Моторз Рус» является бывший генеральный директор «Москвича» и выходец из КАМАЗа Ханс-Петер Мозер. В феврале 2025-го стало известно, что владельцем этих 0,5% акций стало ПАО «КАМАЗ».

«Ведомости» замечают, что в конце 2023 года планировалось, что «Газпром» может приобрести у НАМИ до 40% акций производителя лимузинов. Вырученные средства планировалась направить на реализацию проекта по выпуску более бюджетных автомобилей.

Теперь же представитель крупного автоконцерна заявил изданию, что «Газпром» будто бы «не очень-то хотел покупать долю в Aurus, но в итоге был вынужден это сделать – с условием смены топ-менеджмента компании». По его мнению, у нового инвестора есть обязательство вложить средства в развитие автопроизводства.

В сентябре этого года генеральным директором Aurus вместо Андрея Панкова, бывшего прежде топ-менеджером Renault в России, стал Андрей Богинский – выходец из компании «Яковлев», входящей в Объединенную авиастроительную корпорацию госкорпорации «Ростех».

Aurus – первая отечественная марка автомобилей люкс-класса, проект получил кодовое название «Кортеж». В мае 2021 года в Татарстане, на территории ОЭЗ «Алабуга», состоялся запуск серийного производства автомобилей Aurus Senat. В 2024-м на рестайлинговом Aurus Senat направился на церемонию инаугурации Президент РФ Владимир Путин. Сейчас основной площадкой производства автомобилей Aurus является завод в ОЭЗ «Алабуга». На 2026 год намечен запуск производства лимузинов на бывшем заводе японской корпорации Toyota в Санкт-Петербурге.