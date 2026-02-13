news_header_top
Общество 13 февраля 2026 10:54

На заводе «Аурус» в Елабуге проходит модернизация производства

На производственной площадке «Аурус» в Елабуге идут работы по модернизации производственных операций. Об этом сообщает «ТАСС».

Обновление проводится в рамках графика индустриализации и включает подготовку к выпуску обновленной модели автомобиля. После завершения всех технологических и организационных этапов предприятие продолжит работу в обычном режиме.

В компании также отметили, что социальные обязательства перед сотрудниками будут выполнены в полном объеме.

