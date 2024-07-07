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Концерт и создание символической ромашки: в Казани пройдут «Алые паруса семьи»
Сегодня, 7 июля, на Кремлевской набережной столицы Татарстана в рамках инициативы «Большие семейные выходные» пройдет посвященный предстоящему Дню семьи, любви и верности праздник «Алые паруса семьи». Об этом сообщают организаторы события.
Мероприятие откроется в 16 часов концертом творческих коллективов Казани. В 17.30 начнется бесплатный мастер-класс по изготовлению главного символа праздника — ромашки. А в 18 часов выступят воспитанники студии вокала SOUND JOIN.
Всероссийский проект «Большие семейные выходные» посвящен Дню семьи, любви и верности. В его рамках в столице РТ накануне прошли «Большой семейный пикник» в парке Горького, семейный праздник в Национальном комплексе «Туган Авылым» и представление «Абикины сказки» в Казанском Кремле.
Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов призвал руководителей муниципалитетов на самом высоком уровне организовать празднование предстоящего Дня семьи.
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