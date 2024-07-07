Концерт и создание символической ромашки: в Казани пройдут «Алые паруса семьи»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сегодня, 7 июля, на Кремлевской набережной столицы Татарстана в рамках инициативы «Большие семейные выходные» пройдет посвященный предстоящему Дню семьи, любви и верности праздник «Алые паруса семьи». Об этом сообщают организаторы события.

Мероприятие откроется в 16 часов концертом творческих коллективов Казани. В 17.30 начнется бесплатный мастер-класс по изготовлению главного символа праздника — ромашки. А в 18 часов выступят воспитанники студии вокала SOUND JOIN.

Всероссийский проект «Большие семейные выходные» посвящен Дню семьи, любви и верности. В его рамках в столице РТ накануне прошли «Большой семейный пикник» в парке Горького, семейный праздник в Национальном комплексе «Туган Авылым» и представление «Абикины сказки» в Казанском Кремле.

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов призвал руководителей муниципалитетов на самом высоком уровне организовать празднование предстоящего Дня семьи.

Президент РФ Владимир Путин 22 ноября 2023 года своим указом объявил 2024-й в России Годом семьи. В документе отмечалось, что решение принято для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных ценностей.