Жителей Казани в субботу ждет «Большой семейный пикник»

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Завтра, 6 июля, с 11 до 22 часов в казанском парке Горького пройдет городской фестиваль «Большой семейный пикник». Приуроченное к предстоящему Дню семьи, любви и верности событие должно объединить более тысячи жителей столицы Татарстана, которые уже создали свои семьи или только планируют сделать это. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Программа праздника включает тематические мастер-классы по прикладному искусству, которые продлятся с 12 до 18 часов. Кастомизации одежды, росписи значков и плетению браслетов из бисера обучат представители МБУ «Подросток». Молодежный центр имени А. Гайдара проведет занятия по росписи деревянных изделий акриловыми красками и плетению украшений из бисера. Под руководством специалистов центра «Дуслык» все желающие смогут сделать свечи из вощины и сквиши (игрушки, которые после сжатия медленно возвращают свою первоначальную форму), украсить шоперы и брелоки.

В свою очередь пришедших на «Большой семейный пикник» молодых родителей ждет серия мастер-классов и лекторий с психологами в области семейных отношений и работы с детьми.

Будут организованы интерактивные зоны с играми для детей и взрослых. Запланирован велоквест «Курс на Казань», участники которого смогут посетить знаковые места города. В парке будут работать фуд-корт и партнерские площадки от волонтеров-медиков и активистов «Движения первых».

Праздничную атмосферу должны будут обеспечить выступления диджеев, кавер-групп и детских творческих коллективов. Завершится вечер показом фильма «Бери да помни» режиссера Байбулата Батуллина под открытым небом (начало — в 19.50), уточняет пресс-служба мэрии Казани.

Организует фестиваль Комитет по делам детей и молодежи исполкома города. Событие является частью всероссийского проекта «Большие семейные выходные», организованного в рамках объявленного в России Года семьи.

В предстоящие выходные в столице Татарстана также пройдут семейный праздник в Национальном комплекса «Туган Авылым», праздник «Алые паруса семьи» на Кремлевской набережной и театрализованное представление «Абикины сказки» в Казанском Кремле.

Президент РФ Владимир Путин 22 ноября 2023 года своим указом объявил 2024-й в России Годом семьи. В документе отмечалось, что решение принято для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных ценностей.