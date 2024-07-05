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Два брака зарегистрируют во время семейного праздника в «Туган Авылым»
Завтра, 6 июля, в столице Татарстана, в Национальном комплексе «Туган Авылым», в рамках инициативы «Большие семейные выходные» состоится семейный праздник.
Начнется мероприятие в 12.00 и продлится час или полтора часа. Главным моментом праздника традиционно станет церемония награждения медалью «За любовь и верность» 12 пар, известных крепостью семейных устоев и добившихся общественного признания, сообщают организаторы события.
Кроме того, здесь же предполагается зарегистрировать отношения двух пар и продемонстрировать два обряда — сватовство и имянаречение. Также состоится дефиле пар в национальных нарядах от Дома дружбы народов Татарстана.
В концерте примут участие представители Дома дружбы народов РТ, ансамбль «Красная горка» Культурного центра имени Пушкина, солистка Ансамбля грузинского танца «Сакартвело» Хамис Магомедова, а также такие артисты, как Варвара Костина, Аскар и Арслан Сибгатуллины, Саида Галимова, Айсылу Мухаметзянова.
Всероссийский проект «Большие семейные выходные» приурочен ко Дню семьи, любви и верности. В его рамках в столице Татарстана также пройдут «Большой семейный пикник» в парке Горького, праздник «Алые паруса семьи» на Кремлевской набережной и театрализованное представление «Абикины сказки» в Казанском Кремле.
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