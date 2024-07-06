«Семейные выходные»: казанцев ждут «пикник» в парке и представление в Кремле

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сегодня, 6 июля, в столице Татарстана в рамках инициативы «Большие семейные выходные», приуроченной к предстоящему Дню семьи, любви и верности, состоится ряд мероприятий. Об этом сообщают их организаторы.

Уже в 11 часов в парке Горького стартует городской фестиваль «Большой семейный пикник». Событие должно объединить более тысячи жителей Казани, которые уже создали свои семьи или только планируют сделать это.

Программа праздника включает тематические мастер-классы по прикладному искусству, которые продлятся с 12 до 18 часов. Здесь можно будет научиться кастомизации одежды, росписи значков и деревянных изделий, плетению браслетов и украшений из бисера, изготовлению свечей из вощины и сквишей (игрушек, которые после сжатия медленно возвращают свою первоначальную форму).

Для молодых родителей организуют серию занятий и лекторий с психологами в области семейных отношений и работы с детьми. Предусмотрены интерактивные зоны с играми для детей и взрослых. Запланирован велоквест «Курс на Казань», участники которого смогут посетить знаковые места столицы РТ. В парке будут работать фуд-корт и партнерские площадки от волонтеров-медиков и активистов «Движения первых».

Поддерживать праздничную атмосферу будут выступления диджеев, кавер-групп и детских творческих коллективов. Завершится фестиваль показом фильма «Бери да помни» режиссера Байбулата Батуллина (начало — в 19.50).

Кроме того, в 12 часов в Национальном комплексе «Туган Авылым» начнется семейный праздник. Главным моментом по традиции станет церемония награждения медалью «За любовь и верность» 12 пар, известных крепостью семейных устоев и добившихся общественного признания.

Здесь же предполагается зарегистрировать отношения двух пар и продемонстрировать два обряда — сватовство и имянаречение. Состоится дефиле пар в национальных нарядах от Дома дружбы народов Татарстана.

На празднике выступят представители Дома дружбы народов РТ, ансамбль «Красная горка» Культурного центра имени Пушкина, солистка Ансамбля грузинского танца «Сакартвело» Хамис Магомедова, а также ряд других артистов.

Вечером, в 20 часов, во дворе Присутственных мест Казанского Кремля актеры уличного театра «Легкие крылья» из Альметьевска представят «Абикины сказки». Постановка погрузит зрителей в атмосферу татарской деревни. По сюжету бабушка рассказывает приехавшему к ней внуку Малайке различные легенды, а их персонажи начинают оживать.

В частности, среди героев спектакля окажутся Убырлы Карчык, Шурале, Зухра, Су Анасы, Алтынчач и Каракуз. Дракон Аждаха грозит сжечь своим огнем находящийся по соседству с деревней Лес Чудес, но Малайка благодаря чуду и доброте сможет справиться с чудовищем.

Всероссийский проект «Большие семейные выходные» посвящен Дню семьи, любви и верности. В его рамках в столице Татарстана в воскресенье также пройдет праздник «Алые паруса семьи» на Кремлевской набережной.

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов призвал руководителей муниципалитетов на самом высоком уровне организовать празднование предстоящего Дня семьи.

Президент РФ Владимир Путин 22 ноября 2023 года своим указом объявил 2024-й в России Годом семьи. В документе отмечалось, что решение принято для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных ценностей.